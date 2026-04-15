Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Штутгарте

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
Встреча первого раунда завершилась победой Андреевой (9-я ракетка мира) над латвийкой Еленой Остапенко (22) со счетом 5:7, 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.
Во втором круге Андреева сыграет с американкой Алисией Паркс (95). Остапенко выиграла турнир в Штутгарте в 2025 году.