Алькарас снялся с "пятисотника" в Барселоне из-за травмы запястья
18:55 15.04.2026 (обновлено: 19:13 15.04.2026)
Алькарас снялся с "пятисотника" в Барселоне из-за травмы запястья

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас снялся с турнира категории ATP 500 в Барселоне из-за травмы правого запястья, сообщается на странице соревнования в соцсети X.
Во втором раунде посеянный под первым номером Алькарас должен был сыграть с чехом Томашом Махачем в четверг.
"Карлос Алькарас объявил, что снимается с турнира после того, как сегодня утром прошел обследование правого запястья. Мы желаем тебе скорейшего выздоровления и надеемся, что скоро сможем снова наслаждаться твоей игрой!" - отмечается в публикации.
В прошлом году Алькарас дошел до финала "пятисотника" в Барселоне, где уступил датчанину Хольгеру Руне.
