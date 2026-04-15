Алькарас снялся с "пятисотника" в Барселоне из-за травмы запястья

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас снялся с турнира категории ATP 500 в Барселоне из-за травмы правого запястья, сообщается на странице соревнования в соцсети X.

"Карлос Алькарас объявил, что снимается с турнира после того, как сегодня утром прошел обследование правого запястья. Мы желаем тебе скорейшего выздоровления и надеемся, что скоро сможем снова наслаждаться твоей игрой!" - отмечается в публикации.