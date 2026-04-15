Алькарас признался, что переживает из-за критики в социальных сетях

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас признался, что критика из социальных сетей влияет на него, а некоторые комментарии заставляют его сомневаться в собственных силах.
Во вторник Алькарас вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Барселоне, обыграв финна Отто Виртанена со счетом 6:4, 6:2.
"Возможно, я сижу в соцсетях больше, чем следовало бы, и меня задевают некоторые вещи. Все мы люди, и определенные комментарии заставляют сомневаться в том, на что ты способен. После некоторых поражений начинаешь думать, достаточно ли ты хорош. В такие моменты рядом должны быть правильные люди. К счастью, моя семья и моя команда - прекрасные", - приводит слова Алькараса As.
