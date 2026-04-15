Алаев высказался о новом лимите на легионеров

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду на то, что новый лимит на легионеров станет элементом работы по развитию российских футболистов.
Согласно подготовленному Минспортом проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.
"Нет сомнений, что инициатива министерства спорта направлена не только на увеличение игрового времени российских футболистов, но и на совершенствование системы подготовки и развития молодых игроков. Это приоритетная задача, над которой все субъекты футбола должны работать совместно. Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении: РФС активно развивает ЮФЛ и продвигает футбол в общеобразовательных школах, клубы РПЛ за пять лет вложили 22 миллиарда рублей в развитие собственных академий, и суммы инвестиций в детско-юношеский футбол растут каждый год. РПЛ, в свою очередь, инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года", - приводит слова Алаева сайт РПЛ.
Глава РПЛ отметил, что Минспорт учитывает интересы клубов.
"В контексте правил о количестве легионеров нужно учитывать также коммерческую и спортивную составляющие нашего чемпионата. Мы все надеемся на скорейшее возвращение российских команд в еврокубки, где нужно быть конкурентоспособными. Министерство спорта учитывает интересы клубов РПЛ и предлагает поэтапные изменения лимита", - сообщил Алаев.
Ранее министр спорта РФ Дегтярев сообщил РИА Новости о намерении ведомства провести встречу с руководителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и клубов лиги 24 апреля. Алаев подчеркнул, что РПЛ "полностью готова к конструктивному взаимодействию".