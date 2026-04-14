Вратарь "Динамо" Волк признался, что не знает, на каком месте идет его клуб - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
11:21 14.04.2026 (обновлено: 11:29 14.04.2026)
Вратарь "Динамо" Волк признался, что не знает, на каком месте идет его клуб

Вратарь махачкалинского "Динамо" Волк не интересуется турнирной таблицей РПЛ

Вратарь ФК "Динамо" (Махачкала) Давид Волк. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Давид Волк заявил РИА Новости, что не интересуется турнирной таблицей Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Динамо" после 24 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Отрыв от зоны стыков составляет одно очко, от зоны прямого вылета в Первую лигу - три очка. В 25-м туре махачкалинцы 19 апреля на своем поле встретятся с петербургским "Зенитом".
"Я даже не смотрю на турнирную таблицу и не знаю, на каком мы месте. Посмотрим в конце после последней игры, это важнее, нежели сейчас. Можно сейчас проиграть три игры, но потом выиграть четыре - и все будет хорошо. Такое тоже может быть. Поэтому какой смысл сейчас делать выводы и зацикливаться на этих вещах?" - сказал Волк.
Махачкалинское "Динамо" признало психологические проблемы иранского игрока
ФутболСпортДавид ВолкДинамо МоскваЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
