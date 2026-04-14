Вратарь "Динамо" Волк признался, что не знает, на каком месте идет его клуб

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Давид Волк заявил РИА Новости, что не интересуется турнирной таблицей Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Я даже не смотрю на турнирную таблицу и не знаю, на каком мы месте. Посмотрим в конце после последней игры, это важнее, нежели сейчас. Можно сейчас проиграть три игры, но потом выиграть четыре - и все будет хорошо. Такое тоже может быть. Поэтому какой смысл сейчас делать выводы и зацикливаться на этих вещах?" - сказал Волк.