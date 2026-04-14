05:54 14.04.2026
Врач раскрыла секрет долгой и активной жизни

Врач Азизова: для долгой и активной жизни прежде всего нужно наладить питание

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Прожить долгую и активную жизнь поможет здоровый образ жизни - сбалансированное питание, регулярные тренировки, минимум стресса, хороший сон и регулярная вакцинация, рассказала РИА Новости врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алина Азизова.
"Для долгой и активной жизни важно придерживаться здорового образа жизни - эффективность входящих в это понятие составляющих подтверждена научными исследованиями. Прежде всего, необходимо разнообразно и сбалансировано питаться, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества. Для этого можно придерживаться метода гарвардской тарелки", - рассказала Азизова.
Кроме того, важно регулярно заниматься физической активностью - она играет ключевую роль в поддержании физического, психического здоровья и в профилактике различных заболеваний. На тренировки нужно отводить не менее 50-60 минут 3-4 раза в неделю. "Это может быть, например, плавание, пилатес или езда на велосипеде. Для взрослых также полезны и силовые тренировки, которые включают упражнения с собственным весом, например, приседания или отжимания. Рекомендуется включать в свое расписание 2 подобных тренировки в неделю", - обратила внимание врач.
Еще одна важная составляющая долгой жизни - соблюдение режима сна (не менее 7-8 часов ежедневно). Терапевт объяснила, что недостаток ночного отдыха снижает активность клеток-киллеров, которые защищают организм от вирусов и развития злокачественных новообразований. Также важно освоить методы борьбы со стрессом, так как его длительное воздействие приводит к постоянной выработке большого количества кортизола, ослабляющего защитные силы организма. Также хронический стресс может усугублять уже имеющиеся заболевания, отметила Азизова.
"Чтобы снизить эмоциональное напряжение, полезно ежедневно уделять 10-15 минут практикам релаксации, таким как медитация или дыхательная гимнастика. Например, можно применять технику дыхания "4-7-8", которая помогает уменьшить тревожность, нормализовать пульс и артериальное давление в стрессовых ситуациях... Если в течение двух недель не получается справиться со стрессом самостоятельно, рекомендовано обратиться за помощью к психологу или психотерапевту", - обратила внимание терапевт.
Еще для поддержания здоровья лучше отказаться от курения и употребления алкоголя. Курение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, деменции, ухудшает зрение, слух и так далее. А алкоголь негативно действует почти все органы и системы организма.
Также для поддержания здоровья важно своевременно проходить вакцинацию, чтобы снизить риск тяжелого течения многих инфекций и предотвратить развитие некоторых заболеваний. Для составления индивидуального графика прививок Азизова советует проконсультироваться с лечащим врачом.
