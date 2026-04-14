Васильев призвал наказать Евсеева так, чтобы тот на всю жизнь забыл про мат

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Серьезный штраф размером минимум два млн рублей за публичную брань заставит главного тренера махачкалинской футбольной команды "Динамо" Вадима Евсеева задуматься о своем вызывающем поведении, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
"Динамо" в воскресенье на выезде сыграло вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Евсеев во время послематчевого флеш-интервью семь раз использовал нецензурную лексику. Это нарушение стало вторым подряд для специалиста. В предыдущем туре махачкалинцы дома завершили ничейным исходом игру с калининградской "Балтикой" - 2:2. Евсеев в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. После этого контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тренера на 100 тысяч рублей. В понедельник глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил РИА Новости, что Евсеев приглашен на заседание комитета.
"Комитету РФС по дисциплине надо принять серьезное решение в отношении Евсеева. Он же, еще будучи футболистом, отличался отсутствием воспитания. И на весь мир позволял себе выражения, которые не приняты у воспитанного человека. А ведь он обязан показывать спортсменам положительный пример. Евсеев не понимает и не различает, где и когда можно что говорить. Евсеева должны наказать так, чтобы он на всю жизнь вообще забыл все эти слова", - сказал Васильев.
Евсеев в ноябре 2003 года в ответном матче сборной России с командой Уэльса за право участвовать в чемпионате Европы - 2004 забил победный мяч (результат игры 1:0, в первой встрече команды в Москве сыграли вничью – 0:0). После чего футболист в камеру прокричал нецензурное оскорбление в адрес хозяев поля.
"Он взрослый человек и позволяет себе такую вольницу. А таких условных кумиров надо наказывать и, прежде всего, серьезными деньгами. Или отстранением от руководства командой, пусть он сидит где-нибудь на трибуне. Надо отстранить его для начала на пять матчей и наложить денежный штраф. Но не какие-то микроскопические для него сто тысяч рублей, а минимум пару миллионов. Для него это будет серьезная цифра и, может быть, заставит его задуматься о своем языке. Потому что это просто безобразие", - добавил собеседник агентства.