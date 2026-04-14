Васильев: русофобы в IBU не понимают, чем все это закончится для них

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Умные и дальновидные руководители международных спортивных федераций снимают санкции с российских атлетов, а дремучие русофобы из других подобных организаций не понимают, что промедление в данном вопросе может обернуться для них большими финансовыми неприятностями, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в понедельник приняла решение о полноценном допуске россиян к международным соревнованиям - с флагом и гимном. В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе.

"Эта тенденция была обозначена еще в конце прошлого года. Потому что Спортивный арбитражный суд (CAS) в отношении нескольких наших федераций вынес вердикт, что отстранение спортсменов от международной деятельности было незаконным. И федерации, которые возглавляют умные руководители, постарались каким-то образом побыстрее вернуть наших спортсменов. Кто-то в нейтральном статусе, а World Aquatics - в полноценном. Ведь любой подобный вердикт CAS можно будет использовать как основание для подачи встречного иска к международным федерациям и получения огромных компенсаций. World Aquatics руководят дальновидные люди, они понимают, чем это может закончиться, и побыстрее вернули права нашим спортсменам", - сказал Васильев

« "А, например, в Международном союзе биатлонистов (IBU) сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться. Поэтому умные делают первый шаг, а глупые сидят и ждут, когда для них все закончится очень печально", - добавил собеседник агентства.

Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в CAS по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время рекомендует допускать спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до международных турниров в нейтральном статусе. Ранее в IBU неоднократно заявляли РИА Новости, что правила проведения соревнований и устав организации не предусматривают возможности участия спортсменов в нейтральном статусе.