Васильев: русофобы в IBU не понимают, чем все это закончится для них - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
12:38 14.04.2026 (обновлено: 12:39 14.04.2026)
Васильев: русофобы в IBU не понимают, чем все это закончится для них

Васильев: умные федерации допускают россиян, русофобы получат по заслугам

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Умные и дальновидные руководители международных спортивных федераций снимают санкции с российских атлетов, а дремучие русофобы из других подобных организаций не понимают, что промедление в данном вопросе может обернуться для них большими финансовыми неприятностями, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в понедельник приняла решение о полноценном допуске россиян к международным соревнованиям - с флагом и гимном. В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе.
"Эта тенденция была обозначена еще в конце прошлого года. Потому что Спортивный арбитражный суд (CAS) в отношении нескольких наших федераций вынес вердикт, что отстранение спортсменов от международной деятельности было незаконным. И федерации, которые возглавляют умные руководители, постарались каким-то образом побыстрее вернуть наших спортсменов. Кто-то в нейтральном статусе, а World Aquatics - в полноценном. Ведь любой подобный вердикт CAS можно будет использовать как основание для подачи встречного иска к международным федерациям и получения огромных компенсаций. World Aquatics руководят дальновидные люди, они понимают, чем это может закончиться, и побыстрее вернули права нашим спортсменам", - сказал Васильев.
"А, например, в Международном союзе биатлонистов (IBU) сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться. Поэтому умные делают первый шаг, а глупые сидят и ждут, когда для них все закончится очень печально", - добавил собеседник агентства.
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в CAS по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время рекомендует допускать спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до международных турниров в нейтральном статусе. Ранее в IBU неоднократно заявляли РИА Новости, что правила проведения соревнований и устав организации не предусматривают возможности участия спортсменов в нейтральном статусе.
Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).
БиатлонДмитрий ВасильевРоссияСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Кубок мира по биатлону
 
