Представитель ЕК заявил о блокировке 17 миллиардов евро для Венгрии
15:22 14.04.2026
Представитель ЕК заявил о блокировке 17 миллиардов евро для Венгрии

© AP Photo / Denes Erdos — Флаги Венгрии и Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Еврокомиссия блокирует около 17 миллиардов евро финансирования для Венгрии, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.
Ранее глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что уже провел с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен переговоры о возвращении 20 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС.
"Я буду говорить с некоторыми оговорками, поскольку не отвечаю за все средства: на данный момент заблокировано около 17 миллиардов евро", - сказал представитель ЕК.
