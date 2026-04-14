Представитель ЕК заявил о блокировке 17 миллиардов евро для Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Еврокомиссия блокирует около 17 миллиардов евро финансирования для Венгрии, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Я буду говорить с некоторыми оговорками, поскольку не отвечаю за все средства: на данный момент заблокировано около 17 миллиардов евро", - сказал представитель ЕК.