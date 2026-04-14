На Украине хотят ввести трудовую повинность, сообщил источник

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На Украине хотят установить систему принудительных работ для некоторых категорий граждан, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "В большинстве украинских областей планируют ввести "трудовую повинность" — принудительные работы, на которые будут свозить украинцев, освобожденных от мобилизации", — рассказал он.

При согласовании с работодателями речь может идти и о сотрудниках предприятий, не задействованных в оборонной сфере, добавил собеседник агентства.

По его информации, подобная практика уже применяется в Харьковской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях. Соответствующие меры обсуждаются и в Киеве