Зеленский утратил контроль над ВСУ, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский утратил контроль над ВСУ, о чем говорит нарушение украинскими войсками пасхального перемирия, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
По его словам, сегодня на Украине существует два центра силы: политический и военный.
"И судя по всему, они находятся в состоянии раздрая. Нарушение перемирия уже стало визитной карточкой ВСУ. Что бы ни говорил Киев, военные поступают так, как им вздумается, а значит Зеленский не способен их контролировать. А значит это не армия, а банда, у которой есть свой вожак. Он может слушать официальный Киев, может не слушать и поступать как ему вздумается. Когда один вождь в Киеве, а другой - в генеральном штабе, то это не страна, а какая-то феодальная вотчина", - сказал депутат.
Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально". Однако по истечению перемирия Минобороны РФ сообщило, что зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ.
