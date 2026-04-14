10:57 14.04.2026
Зеленский утратил контроль над ВСУ, заявили в Госдуме

Депутат ГД Белик: нарушения ВСУ перемирия показали, что Зеленский им не указ

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский утратил контроль над ВСУ, о чем говорит нарушение украинскими войсками пасхального перемирия, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Официальный Киев не способен контролировать ВСУ. Заявления о перемирии не имеют веса для украинской армии, которая живет сама по себе и делает то, что ей захочется. Зеленский им не указ", - сказал Белик.
По его словам, сегодня на Украине существует два центра силы: политический и военный.
"И судя по всему, они находятся в состоянии раздрая. Нарушение перемирия уже стало визитной карточкой ВСУ. Что бы ни говорил Киев, военные поступают так, как им вздумается, а значит Зеленский не способен их контролировать. А значит это не армия, а банда, у которой есть свой вожак. Он может слушать официальный Киев, может не слушать и поступать как ему вздумается. Когда один вождь в Киеве, а другой - в генеральном штабе, то это не страна, а какая-то феодальная вотчина", - сказал депутат.
Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально". Однако по истечению перемирия Минобороны РФ сообщило, что зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Путин дал Зеленскому два месяца: почему и что теперь будет
2 апреля, 08:00
 
