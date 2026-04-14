Величайший нокаут в истории UFC? Яркий рубака из США сам стал жертвой
20:20 14.04.2026 (обновлено: 20:26 14.04.2026)
Величайший нокаут в истории UFC? Яркий рубака из США сам стал жертвой

Два года назад Холлоуэй нокаутировал Гэтжи на последней секунде боя на UFC 300

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Андрей Васильчин. Четырнадцатого апреля 2024 года экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй одержал грандиозную победу над Джастином Гэтжи на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.
Американец уверенно побеждал по ходу пятираундового противостояния и мог спокойно дождаться вердикта судей. Однако рискнул и дал шанс Гэтжи проявить себя: за десять секунд до сирены Макс показал на центр ринга, предлагая соотечественнику устроить размен ударами на радость забитой арены T-Mobile. Считавшийся изначально фаворитом Джастин вызов принял, и пропустил... Хайлайт пропустил сокрушительный панч в голову и рухнул лицом в пол за секунду до окончания поединка.

Повтор великого финиша

Значение нокаута для мировых ММА

  • Финиш Холлоуэя спас UFC от позора. Потому что юбилейное шоу в целом разочаровало фанатов и составленным кардом, и самими боями.
  • На кону стоял титул "Самого опасного ублюдка", который защищал Гэтжи. И конечно, такой нокаут стал украшением истории битв за BMF-пояс! Которая уже насчитывает пять противостояний.
  • Как сообщали зарубежные СМИ, это была самая поздняя победа нокаутом в истории UFC.
  • Ну и конечно, чего стоит нокаут на последней секунде! Потрясающая кульминация, лучше не придумаешь.
  • Впоследствии многие СМИ и эксперты назовут этот финиш величайшим в истории смешанных единоборств. Такого же мнения придерживается комментатор UFC Джо Роган, которого шокировало "убийство" крутого нокаутера, не привыкшего находиться в роли поверженного.
Нокауты на последней секунде бесценны! Вспомнили лучшие финиши в UFC
"Для наследия лучше проиграть так"

Очевидно, что этот нокаут стал для Макса главным событием в насыщенной ММА-карьере. После боя он, получив вдобавок к гонорару два бонуса по 300 тысяч долларов, не скрывал эмоций и допускал, что на месте вырубленного Гэтжи мог сам оказаться:
"Я подумал: "Вот и настал этот момент". Мы же боролись за звание самого жесткого ублюдка! Если этот эпизод не делает тебя достойным такого звания, то не знаю... Если бы по карточкам я уступал, — уверен, что Джастин тоже согласился дать мне десять секунд на размен. Гэтжи — сумасшедший чувак. Не знаю, разделю ли я с ним октагон еще хоть раз, но этот парень — легенда. Благодаря таким моментам ты и вписываешь свое имя в историю. Мне остается только радоваться, что в цель попал я, а не он. Потому что, даже когда он мазал, я чувствовал ветер от его ударов. Он бьет чудовищно сильно".

А вот проигравший как будто порадовался такому исходу бойни. И даже попробовал объяснить непонятную многим логику:
"Я бы сделал это снова, хоть сто раз, и я рад, что проиграл именно так. Для моего наследия лучше проиграть так, чем просто уступить судейским решением спустя секунду. Тот факт, что меня нокаутировали, а затем я вернулся и выиграл два боя подряд, делает победы более вдохновляющими. И делает конец моей карьеры более значимым". (MMAJunkie)

Отметим, что после того боя Макс потерпел поражения в двух из трех поединков (после победы над Джастином впервые в карьере улетел в нокаут от Илии Топурии плюс совсем ничего не смог поделать с Чарльзом Оливейрой) и утратил BMF-пояс. У Гэтжи дела лучще: он одержал две победы над Рафаэлем Физиевым и Пэдди Пимблеттом, взял временный пояс и теперь ждет супербой в мэйн ивенте турнира в Белом доме против непобежденного Топурии.
Пожалел соперника и поплатился: бой за титул UFC закончился крутым нокаутом
