Величайший нокаут в истории UFC? Яркий рубака из США сам стал жертвой

Повтор великого финиша
Значение нокаута для мировых ММА
- Финиш Холлоуэя спас UFC от позора. Потому что юбилейное шоу в целом разочаровало фанатов и составленным кардом, и самими боями.
- На кону стоял титул "Самого опасного ублюдка", который защищал Гэтжи. И конечно, такой нокаут стал украшением истории битв за BMF-пояс! Которая уже насчитывает пять противостояний.
- Как сообщали зарубежные СМИ, это была самая поздняя победа нокаутом в истории UFC.
- Ну и конечно, чего стоит нокаут на последней секунде! Потрясающая кульминация, лучше не придумаешь.
- Впоследствии многие СМИ и эксперты назовут этот финиш величайшим в истории смешанных единоборств. Такого же мнения придерживается комментатор UFC Джо Роган, которого шокировало "убийство" крутого нокаутера, не привыкшего находиться в роли поверженного.
"Для наследия лучше проиграть так"
"Я подумал: "Вот и настал этот момент". Мы же боролись за звание самого жесткого ублюдка! Если этот эпизод не делает тебя достойным такого звания, то не знаю... Если бы по карточкам я уступал, — уверен, что Джастин тоже согласился дать мне десять секунд на размен. Гэтжи — сумасшедший чувак. Не знаю, разделю ли я с ним октагон еще хоть раз, но этот парень — легенда. Благодаря таким моментам ты и вписываешь свое имя в историю. Мне остается только радоваться, что в цель попал я, а не он. Потому что, даже когда он мазал, я чувствовал ветер от его ударов. Он бьет чудовищно сильно".
"Я бы сделал это снова, хоть сто раз, и я рад, что проиграл именно так. Для моего наследия лучше проиграть так, чем просто уступить судейским решением спустя секунду. Тот факт, что меня нокаутировали, а затем я вернулся и выиграл два боя подряд, делает победы более вдохновляющими. И делает конец моей карьеры более значимым". (MMAJunkie)