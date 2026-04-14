"Хочет в Испанию": агент Тюкавина оценил вероятность ухода из "Динамо" - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
15:50 14.04.2026 (обновлено: 16:07 14.04.2026)
"Хочет в Испанию": агент Тюкавина оценил вероятность ухода из "Динамо"

Сафонов: если у Тюкавина будет серьезное предложение, он покинет "Динамо"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин будет готов покинуть команду, если у него будет серьезное предложение из другого футбольного клуба, его приоритетом является чемпионат Испании, заявил РИА Новости агент форварда Алексей Сафонов.
Тюкавину 23 года. Он является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. Также в его активе два гола в девяти матчах за сборную России. Форвард провел за "Динамо" 175 матчей, забив 58 голов.
"На данный момент о его будущем информации нет. Если у него будет серьезное предложение – он покинет "Динамо". Он больше всего хочет в Испанию", - сказал Сафонов.
Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Мазепин заявил, что уволил бы всех футболистов сборной России
Вчера, 13:30
 
