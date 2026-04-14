Страны ЕС откажутся проводить турниры по плаванию из-за допуска россиян

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны Северной Европы намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований с национальной символикой, заявил глава Эстонского союза плавания (EUL) Эркки Суси.

В понедельник World Aquatics объявила, что взрослые спортсмены с российской и белорусской спортивной принадлежностью смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном.

"В то же время северные федерации плавания подтверждают, что как потенциальные страны-организаторы соревнований они не намерены проводить международные соревнования по водным видам спорта в ближайшие годы до тех пор, пока нынешняя ситуация и решения не изменятся. Правление EUL обсудит этот вопрос на заседании в среду", - цитирует Суси официальный сайт EUL.