Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС откажутся проводить турниры по плаванию из-за допуска россиян - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 14.04.2026 (обновлено: 23:38 14.04.2026)
Страны ЕС откажутся проводить турниры по плаванию из-за допуска россиян

© РИА Новости / Максим Богодвид
Александр Жигалов - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Александр Жигалов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны Северной Европы намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований с национальной символикой, заявил глава Эстонского союза плавания (EUL) Эркки Суси.
В понедельник World Aquatics объявила, что взрослые спортсмены с российской и белорусской спортивной принадлежностью смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном.
По словам Суси, Союз плавания стран Северной Европы, в который входят федерации Дании, Эстонии, Фарерских островов, Финляндии, Литвы, Норвегии, Исландии, Швеции и Латвии, позволит своим спортсменам продолжить соревноваться на международном уровне, несмотря на несогласие с решением World Aquatics.
"В то же время северные федерации плавания подтверждают, что как потенциальные страны-организаторы соревнований они не намерены проводить международные соревнования по водным видам спорта в ближайшие годы до тех пор, пока нынешняя ситуация и решения не изменятся. Правление EUL обсудит этот вопрос на заседании в среду", - цитирует Суси официальный сайт EUL.
РоссияБелоруссияДанияЕвросоюзСпортВодные виды
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала