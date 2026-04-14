Трамп рассказал, когда может пройти новый раунд переговоров США и Ирана

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может произойти якобы в течение ближайших двух дней в Пакистане.
"Вам действительно стоит остаться там (в Пакистане - ред.), потому что в ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны отправиться туда... Скорее всего, мы вернемся туда. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения?" - сказал президент газете New York Post, говоря о переговорном процессе с Ираном.
