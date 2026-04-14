В Нижнем Новгороде шарф "Торпедо" надели на памятник Чкалову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Шарф болельщика нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" надели на памятник летчику Валерию Чкалову, передает корреспондент РИА Новости.
Огромный синий шарф с эмблемой клуба – красным оленем – и надписью "Торпедо" украсил бронзовую фигуру знаменитого нижегородца, установленную возле Георгиевской башни Нижегородского кремля, в преддверии назначенной на 15 апреля игры с "Металлургом" из Магнитогорска.
"Все знают крылатую фразу Валерия Чкалова "Если быть, то быть первым". Нашим хоккеистам этот принцип очень пригодится", - заявил один из прохожих, фотографировавшихся с "принаряженным" летчиком.
При этом нижегородцы и гости города отметили, что сильный ветер едва не сорвал шарф с монумента.
Ранее сообщалось, что 21 марта в преддверии игры с "Северсталью" в плей-офф шарф болельщика водрузили на семиметровый памятник писателю Максиму Горькому на одноименной площади.
Одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода - памятник Валерию Чкалову - был установлен в 1940 году. Бронзовая фигура летчика стоит на гранитном пьедестале, на который нанесены контуры карты северного полушария и трассы перелетов экипажа Чкалова на Дальний Восток и через Северный полюс в Америку. От памятника к набережной Волги спускается сделанная в форме "восьмерки" Чкаловская лестница из 560 ступеней.
В матче КХЛ "Металлург" - "Торпедо" заменили судью из-за травмы
11 апреля, 16:16