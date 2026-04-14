Точилин признался, что отрицательно относится к лимиту на легионеров

"Исходя из того, что наш футбол сегодня находится под санкциями, мы не участвуем в еврокубках и сборная отстранена от турниров - дай бог, чтобы ужесточение лимита пошло на пользу. Но чтобы наши футболисты росли и выходили на другой уровень, надо больше обращать внимание на детский футбол и молодежный. Чтобы работала система, чтобы с ранних лет работали более квалифицированные тренеры, тогда это даст толчок. Футболисты растут именно в конкуренции, когда они начинают конкурировать с сильными игроками. Сильный футболист вырастит, а слабый так и не вырастит. Поэтому искусственные ограничения не всегда идут на пользу. Наверное, та система, которую приняли на сегодняшний день, - лучше, чем могло бы быть", - отметил он.