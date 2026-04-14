Точилин признался, что отрицательно относится к лимиту на легионеров - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
16:38 14.04.2026 (обновлено: 16:47 14.04.2026)
Точилин признался, что отрицательно относится к лимиту на легионеров

Точилин: отрицательно отношусь к лимиту на легионеров, должна быть конкуренция

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший защитник московского "Динамо", экс-главный тренер "Сочи" Александр Точилин заявил РИА Новости, что отрицательно относится к ужесточению лимита на легионеров, потому что игроки должны иметь конкуренцию, чтобы расти.
Согласно подготовленному Минспортом РФ проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.
"У меня к лимиту отрицательное отношение, потому что должна быть конкуренция, игроки должны лучше играть. Понятно, что идет государственная программа и ужесточения еще будут, но то, что приняли на сегодняшний день, - чуть-чуть лайтовое решение и более приемлемое, чем если бы сейчас жестко скрутили бы всем гайки", - сказал Точилин.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
"Исходя из того, что наш футбол сегодня находится под санкциями, мы не участвуем в еврокубках и сборная отстранена от турниров - дай бог, чтобы ужесточение лимита пошло на пользу. Но чтобы наши футболисты росли и выходили на другой уровень, надо больше обращать внимание на детский футбол и молодежный. Чтобы работала система, чтобы с ранних лет работали более квалифицированные тренеры, тогда это даст толчок. Футболисты растут именно в конкуренции, когда они начинают конкурировать с сильными игроками. Сильный футболист вырастит, а слабый так и не вырастит. Поэтому искусственные ограничения не всегда идут на пользу. Наверное, та система, которую приняли на сегодняшний день, - лучше, чем могло бы быть", - отметил он.
