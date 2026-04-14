Россиянка Чараева проиграла в первом круге теннисного турнира в Руане

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Чараева не смогла преодолеть барьер стартового раунда грунтового турнира категории WTA 250 во французском Руане, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В матче первого круга Чараева, занимающая 130-е место в мировом рейтинге, уступила итальянке Элизабетте Коччаретто (41-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:4, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут.
Во втором круге соперницей Коччаретто станет украинка Вероника Подрез (209).
Open Capfinances Rouen Metropole
14 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
