Россиянка Чараева проиграла в первом круге теннисного турнира в Руане - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
18:52 14.04.2026
Россиянка Чараева проиграла в первом круге теннисного турнира в Руане

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Чараева не смогла преодолеть барьер стартового раунда грунтового турнира категории WTA 250 во французском Руане, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В матче первого круга Чараева, занимающая 130-е место в мировом рейтинге, уступила итальянке Элизабетте Коччаретто (41-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:4, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут.
Во втором круге соперницей Коччаретто станет украинка Вероника Подрез (209).
Элизабетта Коччаретто
Алина Чараева
