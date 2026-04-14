"Я за русских ребят": Тарасов поддержал лимит на легионеров в РПЛ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов заявил РИА Новости, что поддерживает ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), потому что это решение в пользу отечественных футболистов.
Согласно подготовленному Минспортом РФ проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.
"Я за то, чтобы играло больше русских ребят, поэтому для меня это нормальная история. Я считаю, что иностранцев покупают под европейские турниры, а пока их нет, надо взращивать своих игроков и делать ставку на них. Это решение в пользу наших игроков, чтобы они были мотивированы и играли. Конкуренция должна быть точно. На своем примере скажу, что когда я играл, со мной играли на моей позиции такие топовые иностранцы, как Лассана Диарра и Фернандеш. Конкуренция должна быть, но я напомню, что сейчас у нас нет международных соревнований, и я не вижу, чтобы иностранцы были намного сильнее русских игроков", - сказал Тарасов.
"Возьмем, к примеру, "Локомотив". В команде играет много русских, и хорошо себя проявляют. "Балтика" тоже. Если говорить про "Зенит", то у них есть цели, своя позиция и стратегия, свое видение. Также и у "Краснодара": в матче с "Зенитом" играло два воспитанника - люди решают глобальные задачи", - добавил собеседник агентства.