Свищев заявил, что Евсеев должен научиться контролировать эмоции

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что главный тренер махачкалинской футбольной команды "Динамо" Вадим Евсеев должен научиться контролировать свои эмоции.
"Динамо" в воскресенье на выезде сыграло вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Евсеев во время послематчевого флеш-интервью семь раз использовал нецензурную лексику. Это нарушение стало вторым подряд для специалиста. После матча предыдущего тура Евсеев использовал 12 нецензурных слов в интервью и был оштрафован на 100 тысяч рублей.
"В этом случае необходимо действовать в рамках регламента. Но ему следует внимательно следить за своими словами и действиями. Понимаю, что это эмоции, бывает тяжело с ними совладать, но когда ты известный спортсмен, тренер, публичная личность, то в обязательном порядке должен контролировать себя", - сказал Свищев.
"Если же у тебя поступки неконтролируемые, значит, ты должен подвергаться реальному наказанию: штраф, дисквалификация, иные меры воздействия. Надеемся, что в данной ситуации решение будет действенно", - добавил он.