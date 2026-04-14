Рейтинг@Mail.ru
Свищев заявил, что Евсеев должен научиться контролировать эмоции
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:35 14.04.2026
Свищев заявил, что Евсеев должен научиться контролировать эмоции

Свищев: Евсеев должен научиться контролировать эмоции, ведь он публичный человек

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что главный тренер махачкалинской футбольной команды "Динамо" Вадим Евсеев должен научиться контролировать свои эмоции.
"Динамо" в воскресенье на выезде сыграло вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Евсеев во время послематчевого флеш-интервью семь раз использовал нецензурную лексику. Это нарушение стало вторым подряд для специалиста. После матча предыдущего тура Евсеев использовал 12 нецензурных слов в интервью и был оштрафован на 100 тысяч рублей.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Васильев призвал наказать Евсеева так, чтобы тот на всю жизнь забыл про мат
Вчера, 16:17
"В этом случае необходимо действовать в рамках регламента. Но ему следует внимательно следить за своими словами и действиями. Понимаю, что это эмоции, бывает тяжело с ними совладать, но когда ты известный спортсмен, тренер, публичная личность, то в обязательном порядке должен контролировать себя", - сказал Свищев.
"Если же у тебя поступки неконтролируемые, значит, ты должен подвергаться реальному наказанию: штраф, дисквалификация, иные меры воздействия. Надеемся, что в данной ситуации решение будет действенно", - добавил он.
Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Евсеева пригласили на заседание КДК после очередного скандального интервью
13 апреля, 15:31
 
ФутболДмитрий СвищевВадим ЕвсеевДинамо МоскваЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала