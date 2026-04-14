В Швеции сообщили, что FIS может допустить больше россиян в новом сезоне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван заявил РИА Новости, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не снимет все ограничения с россиян, но может допустить больше лыжников к международным стартам в следующем сезоне.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила, что взрослые спортсмены с российской и белорусской спортивной принадлежностью смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном.

"Мы все видим, что сейчас происходит в спортивном мире. Двери, которые раньше были закрыты, открылись - не полностью, но все же российские спортсмены возвращаются. Я по-прежнему ожидаю, что FIS сохранит ситуацию такой же, как в прошлом сезоне. Не думаю, что они позволят России полностью вернуться - по крайней мере, пока нет, - но ожидаю, что больше российских лыжников будут допущены в нейтральном статусе", - сказал Сван.