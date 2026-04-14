В Швеции сообщили, что FIS может допустить больше россиян в новом сезоне - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Лыжные гонки
 
17:11 14.04.2026 (обновлено: 17:20 14.04.2026)
Лыжница во время слалома. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван заявил РИА Новости, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не снимет все ограничения с россиян, но может допустить больше лыжников к международным стартам в следующем сезоне.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила, что взрослые спортсмены с российской и белорусской спортивной принадлежностью смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном.
"Мы все видим, что сейчас происходит в спортивном мире. Двери, которые раньше были закрыты, открылись - не полностью, но все же российские спортсмены возвращаются. Я по-прежнему ожидаю, что FIS сохранит ситуацию такой же, как в прошлом сезоне. Не думаю, что они позволят России полностью вернуться - по крайней мере, пока нет, - но ожидаю, что больше российских лыжников будут допущены в нейтральном статусе", - сказал Сван.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках Россию на Играх 2026 года представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без медалей.
"Если рассматривать этот сезон как своего рода тест, то, думаю, в FIS довольны результатом. Они смогли допустить российских лыжников, не вызвав при этом слишком сильной критики со стороны других стран", - отметил Сван.
Лыжные гонки, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Савелий Коростелев, Дарья Непряева
 
