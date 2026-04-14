Рейтинг@Mail.ru
Совбез: США и Израиль могут готовить наземную операцию во время переговоров - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 14.04.2026 (обновлено: 21:21 14.04.2026)
Морские пехотинцы на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон и Тель-Авив могут воспользоваться мирными переговорами для подготовки к наземной операции против Ирана, заявили в аппарате Совета безопасности России.
«

"Пентагон продолжает наращивать группировку войск США в регионе", — сказали там.

Вместе с тем в Совбезе отметили, что Тегеран все еще обладает значительным количеством оружия. Кроме того, разные социально-политические группы сплотились вокруг центральной власти, а наиболее радикальные оппозиционные силы ушли в глубокое подполье. Система государственного и военного управления работает устойчиво.
Как отметили в СБ России, продолжается переброска на Ближний Восток подразделений из состава 82-й воздушно-десантной дивизии.
Кроме того, амфибийно-десантная группа во главе с универсальным десантным кораблем "Боксер" с 2,5 тысячи морских пехотинцев и авианосная ударная группа во главе с атомным многоцелевым авианосцем "Джордж Буш" осуществляют переход в зону конфликта.
"Ожидаемое время прибытия в Аравийское море — как раз ко времени истечения двухнедельного перемирия", — говорится в сообщении.
Следует также ожидать активных действий сил коалиции по восполнению ударного и противоракетного вооружения, а также существенной активности сил разведки, добавили в аппарате Совбеза России.
При этом там предупредили, что боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью, если по истечении двух недель сторонам не удастся договориться.
Как сообщил ранее источник РИА Новости, второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в конце недели. По словам президента Дональда Трампа, встреча ожидается в течение ближайших двух дней.
Первый раунд состоялся в минувшие выходные в Исламабаде. По его итогам Тегеран сообщил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Вашингтон заявлял, что речь идет в том числе об обогащенном уране: США настаивают на изъятии этих материалов у Ирана.
По данным Reuters, стороны также обсуждали судьбу Ормузского пролива, репарации, санкции и детали завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Вскоре после переговоров американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива. Как заявлял Трамп, останавливать будут все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также Вооруженным силам поручили отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.
В миреСШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала