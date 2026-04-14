Морские пехотинцы на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото

Морские пехотинцы на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость"

Совбез: США и Израиль могут готовить наземную операцию во время переговоров

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон и Тель-Авив могут воспользоваться мирными переговорами для подготовки к наземной операции против Ирана, заявили в аппарате Совета безопасности России.

« "Пентагон продолжает наращивать группировку войск США в регионе", — сказали там.

Вместе с тем в Совбезе отметили, что Тегеран все еще обладает значительным количеством оружия. Кроме того, разные социально-политические группы сплотились вокруг центральной власти, а наиболее радикальные оппозиционные силы ушли в глубокое подполье. Система государственного и военного управления работает устойчиво.

Как отметили в СБ России, продолжается переброска на Ближний Восток подразделений из состава 82-й воздушно-десантной дивизии.

Кроме того, амфибийно-десантная группа во главе с универсальным десантным кораблем "Боксер" с 2,5 тысячи морских пехотинцев и авианосная ударная группа во главе с атомным многоцелевым авианосцем "Джордж Буш" осуществляют переход в зону конфликта.

"Ожидаемое время прибытия в Аравийское море — как раз ко времени истечения двухнедельного перемирия", — говорится в сообщении.

Следует также ожидать активных действий сил коалиции по восполнению ударного и противоракетного вооружения, а также существенной активности сил разведки, добавили в аппарате Совбеза России.

При этом там предупредили, что боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью, если по истечении двух недель сторонам не удастся договориться.

Как сообщил ранее источник РИА Новости, второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в конце недели. По словам президента Дональда Трампа , встреча ожидается в течение ближайших двух дней.

Первый раунд состоялся в минувшие выходные в Исламабаде . По его итогам Тегеран сообщил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Вашингтон заявлял, что речь идет в том числе об обогащенном уране: США настаивают на изъятии этих материалов у Ирана.

десяти пунктов . По данным Reuters, стороны также обсуждали судьбу Ормузского пролива , репарации, санкции и детали завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из