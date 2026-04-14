Произошедший на Солнце выброс плазмы не повлияет на Землю, сообщили ученые

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Крупный выброс плазмы, произошедший в понедельник, не повлияет на Землю, так как плазма улетает в сторону планеты Венера, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Выброс плазмы произошел в области правого края Солнца около 21.00 мск. На обратной стороне Звезды находится активная область с номером 4405, которая наблюдалась напротив Земли 1 апреля, в день запуска американского лунного корабля Orion. Серьезных происшествий тогда не было, но активный центр сумел накопить достаточно энергии для взрыва.
"На Землю событие не влияет - плазма улетает сейчас в обратную сторону почти точно к планете Венера", - отметили ученые.
