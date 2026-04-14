Конфликт на Ближнем Востоке возродил интерес к петроюаню, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2026
13:02 14.04.2026
Bloomberg: Конфликт на Ближнем Востоке возродил интерес к петроюаню

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал новую волну интереса к перспективам использования так называемого петроюаня как альтернативы доллару в мировой торговле нефтью (нефтедоллару), сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков.
"Война в Иране вызывает новую волну энтузиазма по поводу перспектив более эффективной конкуренции китайской валюты с долларом США", - передает Блумберг.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Дмитриев назвал итоги кризиса в Иране для Европы
8 апреля, 06:41
Поясняется, что спрос на юань вырос после того, как власти Ирана начали принимать платежи в китайской валюте за проход судов через Ормузский пролив, что усилило обсуждение концепции петроюаня, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином еще во время поездки на Ближний Восток в 2022 году.
Тем временем масштаб сделок с нефтью, оплаченных юанями, вырос - китайская платежная система CIPS зафиксировала рекордный объем платежей, 1,22 триллиона юаней (179 миллиардов долларов) за день, отмечает Блумберг.
При этом, согласно последним официальным данным, платежи и поступления в юанях между Китаем и Ближним Востоком достигли 1,1 триллиона юаней (примерно 161 миллиард долларов) в 2024 году, и экономические связи сторон с тех пор лишь усиливаются, включая развитие инфраструктуры торговли нефтью и финансовых инструментов, отмечает агентство.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В США предупредили о последствиях кризиса вокруг Ормузского пролива
Вчера, 04:35
Однако аналитики отмечают, что несмотря на рост использования юань пока не способен заменить доллар в мировой системе. Доля доллара остается доминирующей, в том числе из-за глубины финансовых рынков США и ограниченной конвертируемости юаня. Кроме того, контроль китайских властей над движением капитала сдерживает его распространение.
Эксперты также передают, что переход на юань может создать риски для стран Персидского залива, включая ослабление привязки их валют к доллару.
После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Дмитриев посоветовал Стармеру попросить топливо у России
1 апреля, 16:24
 
