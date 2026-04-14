Грищук: Синдаров надолго закрепился среди лучших шахматистов мира

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Развитие событий в турнире претендентов на шахматную корону свидетельствует о том, что узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров закрепился в группе сильнейших игроков мира всерьез и надолго, заявил РИА Новости двукратный чемпион Всемирных шахматных олимпиад, четырехкратный победитель командных чемпионатов мира россиянин Александр Грищук.

"Но я, как болельщик, люблю, чтобы интрига в турнире претендентов держалась до последнего тура, чтобы можно было видеть дрожащие руки шахматистов. В мужском турнире мы этого лишены, но зато в женском все будет ясно только на самом финише", - отметил собеседник агентства.