Грищук: Синдаров надолго закрепился среди лучших шахматистов мира - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
15:03 14.04.2026 (обновлено: 15:05 14.04.2026)
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Развитие событий в турнире претендентов на шахматную корону свидетельствует о том, что узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров закрепился в группе сильнейших игроков мира всерьез и надолго, заявил РИА Новости двукратный чемпион Всемирных шахматных олимпиад, четырехкратный победитель командных чемпионатов мира россиянин Александр Грищук.
Синдаров в 12 партиях набрал девять очков (шесть побед и шесть ничьих) и лидирует за два тура до окончания соревнований. Его ближайший преследователь Аниш Гири из Нидерландов отстает на два балла. Победитель турнира встретится с чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.
"В успехе Жавохира Синдарова сложилась совокупность факторов - он и сам играет хорошо, и у него складывается все просто фантастически. Я не думаю, что если провести еще один подобный турнир, то у него опять все так же хорошо сложится. Но, безусловно, он опять будет бороться за победу, и вполне возможно, что снова займет первое место. Уверен, что Синдаров пришел всерьез и надолго, он однозначно будет одним из сильнейших шахматистов мира", - сказал Грищук.
"Но я, как болельщик, люблю, чтобы интрига в турнире претендентов держалась до последнего тура, чтобы можно было видеть дрожащие руки шахматистов. В мужском турнире мы этого лишены, но зато в женском все будет ясно только на самом финише", - отметил собеседник агентства.
В состязании женщин за два тура до окончания лидируют Рамешбабу Вайшали (Индия) и Чжу Цзиньэр (Китай), набравшие по 7 очков. На последующих местах находятся Анна Музычук (Украина, 6,5), Бибисара Асаубаева (Казахстан, 6,5), Александра Горячкина (5,5), Екатерина Лагно (обе - Россия, 5,5), Тань Чжунъи (Китай, 5) и Дивья Дешмукх (Индия, 5).
