Минпросвещения объяснило, зачем детям дежурство и уборка в школах

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Трудовое воспитание школьников, инструментами которого являются обязательные дежурства и уборка, закреплено в федеральных образовательных стандартах и программах, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
Ранее в Общественной палате предложили вернуть в российские школы дежурства по классу и уборку кабинетов.
"Трудовое воспитание закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), федеральных образовательных программах (ФОП) начального общего, основного общего, среднего общего образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что трудовое воспитание включает приобщение учащихся к труду, уважение к трудящимся и результатам труда, ориентацию на трудовую деятельность и получение профессии, самореализацию в достойном труде и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности.
"Обязательные дежурства и уборка, которые предлагается ввести в образовательных организациях, являются инструментами трудового воспитания и общественно полезного труда", - сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что при организации трудовой деятельности обучающихся важно учитывать их возраст, ведущий для этого возраста вид деятельности, уровень физподготовки, наличие опыта самостоятельной и коллективной работы, а также особенности общения со сверстниками и взрослыми.
