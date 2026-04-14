Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения объяснило, зачем детям дежурство и уборка в школах - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 14.04.2026 (обновлено: 15:35 14.04.2026)
Минпросвещения объяснило, зачем детям дежурство и уборка в школах

© РИА Новости / Константин Чалабов | Ученица моет пол в школьном классе
Ученица моет пол в школьном классе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Трудовое воспитание школьников, инструментами которого являются обязательные дежурства и уборка, закреплено в федеральных образовательных стандартах и программах, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
Ранее в Общественной палате предложили вернуть в российские школы дежурства по классу и уборку кабинетов.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников
7 апреля, 18:48
"Трудовое воспитание закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), федеральных образовательных программах (ФОП) начального общего, основного общего, среднего общего образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что трудовое воспитание включает приобщение учащихся к труду, уважение к трудящимся и результатам труда, ориентацию на трудовую деятельность и получение профессии, самореализацию в достойном труде и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности.
"Обязательные дежурства и уборка, которые предлагается ввести в образовательных организациях, являются инструментами трудового воспитания и общественно полезного труда", - сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что при организации трудовой деятельности обучающихся важно учитывать их возраст, ведущий для этого возраста вид деятельности, уровень физподготовки, наличие опыта самостоятельной и коллективной работы, а также особенности общения со сверстниками и взрослыми.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Путин назвал школьные предметы, которые формируют культурный код россиян
10 декабря 2024, 16:11
 
ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала