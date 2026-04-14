РСПП: бизнес выступает ключевым исполнителем наццелей устойчивого развития - РИА Новости, 14.04.2026
19:02 14.04.2026 (обновлено: 20:25 14.04.2026)
РСПП: бизнес выступает ключевым исполнителем наццелей устойчивого развития

РСПП: Устойчивое развитие стало частью управленческих моделей бизнеса в России

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСергей Твердохлеб, Заместитель Председателя, Комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию
Сергей Твердохлеб, Заместитель Председателя, Комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Сергей Твердохлеб, Заместитель Председателя, Комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Устойчивое развитие стало неотъемлемой частью управленческих моделей российского бизнеса, активно участвующего в достижении национальных целей устойчивого развития, завил первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и климатической политике Сергей Твердохлеб.
Твердохлеб выступил на пленарном заседании открывшегося в Москве XVII Международного форума "Экология".
Человек сажает саженец хвойной породы - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Фонд Мельниченко стал партнером премии "Экология – дело каждого"
2 апреля, 13:53
"Сегодня бизнес выступает ключевым исполнителем национальных целей устойчивого развития, а значительный объем инвестиций – порядка 10 триллионов рублей – подтверждает системную интеграцию этих задач в корпоративные стратегии", – привели в пресс-службе комитета РСПП по экологии и климатической политике слова Твердохлеба.
Отдельное внимание он уделил вопросам экологического регулирования и необходимости его донастройки, подчеркнув важность баланса между экологическими целями и экономической устойчивостью предприятий. "Экологические платежи должны работать как инструмент стимулирования модернизации и реального снижения воздействия на окружающую среду, а не превращаться в дополнительную фискальную нагрузку вне зависимости от усилий компаний", — считает Твердохлеб.
Он призвал к развитию системного диалога бизнеса и государства, внедрению понятных метрик и формированию предсказуемых условий регулирования. В РСПП рассчитывают, что такие подходы позволят повысить результативность экологической политики и обеспечить достижение ощутимых для граждан экологических эффектов, резюмировал эксперт. По его словам, в настоящее время на площадке комитета РСПП по экологии и климатической политике планируется активно обсуждать с Минприроды и Росприроднадзором необходимые изменения в законодательство. "Очень признательны руководству этих ведомств за открытость к диалогу и за то, что они видят в ответственном бизнесе не только объект контроля, но и союзника в достижении общих целей устойчивого развития", — подчеркнул Твердохлеб.
В пресс-службе Комитета РСПП по экологии и климатической политике напомнили, что 17 апреля состоится первое заседание нового Комитета РСПП по экологии и климатической политике под председательством члена Бюро Правления РСПП Андрея Мельниченко. Комитет был сформирован на основе объединения Комитета по климатической политике и углеродному регулированию и Комитета по экологии и природопользованию.
 
