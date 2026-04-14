МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На фоне дистанцирования президента США Дональда Трампа от НАТО Европе необходимо создать новую систему безопасности, что возможно лишь через восстановление связей с Россией, пишет IL Fatto Quotidiano.
"(Генсек НАТО Марк — Прим. ред.) Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивают на том, чтобы Европа продолжала финансировать кровавый конфликт на Украине, в котором украинцы никогда не смогут одержать победу. Они также призывают европейцев к перевооружению для противостояния с Россией, первой ядерной державой мира. Таким образом, Рютте и фон дер Ляйен проводят политику, которая прямо противоречит европейским интересам. На самом деле, Европе было бы выгодно отстраниться от такого союзника как США, ввести жесткие санкции против Нетаньяху и как можно скорее заключить мир с Россией", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, в стратегическом плане целью США остается подчинение Европы. При этом Россия, напротив, единственная великая держава, которая заинтересована в интеграции своей экономики с европейской, утверждает он.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке Североатлантический альянс переживает серьезный кризис. Президент Дональд Трамп назвал НАТО без США "бумажным тигром" и резко раскритиковал союзников по военному блоку за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Тегераном. Германия и Франция также отказались участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива, а глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы отправить туда флот.
По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном.
