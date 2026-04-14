Предприниматель из Краснодара подал в суд на "Роскосмос"

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Краснодара Сергей Виткин просит суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану принадлежащего "Роскосмосу" товарного знака Skybot F-850 – это был позывной антропоморфного робота "Фёдора", который в 2019 году побывал на МКС, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск Виткина к "Роскосмосу" поступил в суд 3 апреля, к его рассмотрению суд приступит 18 мая. По мнению истца, правообладатель сейчас не использует свой товарный знак.
Словесный знак Skybot F-850 был зарегистрирован "Роскосмосом" в 2020 году для широкого перечня товаров и услуг.
FEDOR (позывной Skybot F-850) - антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО "Андроидная техника" и ФПИ по заказу МЧС России. FEDOR 22 августа 2019 года совершил полет на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" в центральном кресле командира корабля и выполнил на МКС несколько простых операций.
Центр подготовки космонавтов имени Гагарина сообщал, что весной 2022 года FEDOR был передан ему. ЦПК планировал "проведение новых исследований, результаты которых, как ожидается, будут способствовать качественному выполнению большинства работ на внешней поверхности новой Российской орбитальной станции за счет применения телеуправляемых роботов, повышению эффективности процесса подготовки космонавтов".
