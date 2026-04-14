Предприниматель из Краснодара подал в суд на "Роскосмос"

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Краснодара Сергей Виткин просит суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану принадлежащего "Роскосмосу" товарного знака Skybot F-850 – это был позывной антропоморфного робота "Фёдора", который в 2019 году побывал на МКС, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.