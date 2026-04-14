Царукян поднялся на 13-ю строчку в рейтинге UFC

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян поднялся на две строчки в обновленном рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P), сообщается на сайте организации.

Царукяну 29 лет, на его счету 23 победы и три поражения в ММА.