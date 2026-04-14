РЭЦ помогает бизнесу минимизировать риски при экспорте через свои сервисы

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) помогает бизнесу минимизировать риски при поставках на внешние рынки с помощью сервисов на базе платформы "Мой экспорт", говорится в пресс-релизе РЭЦ.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) предлагает экспортерам инструмент для снижения административных рисков при выходе на внешние рынки. На платформе "Мой экспорт" развивается сервис "Профессионалы экспорта", работающий по принципу b2b-маркетплейса", - отмечается в сообщении.

Экспортная деятельность связана с рядом обязательных процедур, требующих высокой точности и соблюдения регуляторных требований. Компании сталкиваются с необходимостью корректно определять коды ТН ВЭД, соблюдать нормы валютного контроля и подтверждать право на применение нулевой ставки НДС. Ошибки на этих этапах могут стоить компании дорого: от штрафов и задержек грузов до потери доверия со стороны иностранных партнеров.

"На практике этап таможенного оформления становится ключевой зоной риска. Даже незначительные ошибки в кодах или документах ведут к штрафам и срывам. В текущих условиях международной торговли критически важно выстраивать процессы с опорой на профессиональную экспертизу", - отметил руководитель группы компаний "Декларант-РУС" Александр Куршин.

Сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" решает эту задачу, объединяя аккредитованных специалистов по ключевым направлениям ВЭД, в частности, экспортерам доступны следующие услуги.

Услуги таможенного представителя с выбором партнера - сопровождение таможенного оформления, включая подготовку и подачу декларации, взаимодействие с таможенными органами и контроль прохождения процедур.

Консультация, таможенное оформление, валютный контроль, применение 0% НДС с выбором партнера - экспертная поддержка по ключевым вопросам экспортной сделки, включая соблюдение требований валютного законодательства и подтверждение нулевой ставки НДС.

"Таможенное оформление - управляемый процесс, однако он требует внимательности к деталям и системного подхода. В этих условиях особое значение приобретает привлечение профессиональной экспертизы, позволяющей выстроить корректные процессы, снизить административную нагрузку, минимизировать вероятность ошибок и сосредоточиться на развитии экспортных поставок", - добавил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.