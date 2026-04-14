Пациенты будут получать препарат "Утжефра" для лечения рака бесплатно

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пациенты будут получать отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" для лечения рака бесплатно, сообщила генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.
"Сейчас, мы знаем, в программы госгарантий введен пункт, когда государство берет на себя обязательство финансировать каждый случай применения CAR-T-клеточным продукта. Для пациента это будет бесплатно", - сказала она в ходе пресс-конференции в Москве.
Первый отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" (непатентованное название - гемагенлеклейцел) для лечения В-клеточных злокачественных новообразований крови разработан в лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России, он прошел все фазы доклинических исследований. Он производится на основе собственных Т-лимфоцитов пациента.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширило программу государственных гарантий. Россияне теперь смогут получить лечение с помощью российских онковакцин в рамках ОМС, а также благодаря CAR-T клеточной терапии.