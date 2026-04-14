На экс-замминистра финансов составили протокол за дискредитацию армии

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В отношении экономиста, экс-замминистра финансов РФ и бывшего первого зампредседателя Центробанка Сергея Алексашенко* составили протокол о дискредитации российской армии, он зарегистрирован судом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Симоновский районный суд города Москвы 13 апреля 2026 года зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Алексашенко Сергея Владимировича*. Его привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Дата его рассмотрения пока не назначена. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского** и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России", в том числе Алексашенко *, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности, сообщила российская спецслужба.

Алексашенко* объявлен МВД РФ в розыск, он также внесен в перечень террористов и экстремистов.

Минюст внес Алексашенко* в реестр иностранных агентов 16 июня 2023 года. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также о проводимой Москвой политике, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ". Подчеркивалось, что Алексашенко* проживает за пределами страны.

*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ