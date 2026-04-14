В Нью-Йорке задержали 90 протестующих против военных поставок Израилю - РИА Новости, 14.04.2026
11:26 14.04.2026 (обновлено: 11:53 14.04.2026)
В Нью-Йорке задержали 90 протестующих против военных поставок Израилю

© REUTERS / Lokman Vural ElibolПолиция задерживает участников протеста против поставок вооружений Израилю в Нью-Йорке
© REUTERS / Lokman Vural Elibol
Полиция задерживает участников протеста против поставок вооружений Израилю в Нью-Йорке
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американские правоохранители задержали около 90 человек, протестовавших в Нью-Йорке против поставок вооружений Израилю, сообщает газета New York Times со ссылкой на полицию.
"Акция протеста против продажи вооружений Израилю, прошедшая в понедельник у дверей офисов двух сенаторов Демократической партии, привела к задержанию полицейскими приблизительно 90 человек", - говорится в публикации газеты.
Правоохранители не уточнили, какие правонарушения совершили задержанные.
В общей сложности в акции участвовали приблизительно 200 человек. Согласно газете, они собрались перед небоскребом, в котором расположены офисы лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера и сенатора Кирстен Джиллибранд, и попытались прорваться в фойе. После того, как их оттеснила охрана, протестующие остались перед входом в здание. Через некоторое время часть из них перекрыла близлежащую дорогу, что и привело к привлечению правоохранителей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США движение "Хезболлах" на фоне этого приостановило операции против Израиля. Девятого апреля боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как на кануне Израиль нанес массированный удар по Бейруту и населенным пунктам на юге Ливана.
В миреИзраильИранСШАХезболла
 
 
