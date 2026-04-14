Препарат для лечения рака крови могут зарегистрировать в России в 2026 году

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Первый отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" для лечения рака крови может быть зарегистрирован в 2026 году, сообщила генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.

"Относительно "Утжефра", я надеюсь, что в этом году решение (по регистрации - ред.) будет принято, надеюсь положительное", - сказала она в ходе пресс-конференции в Москве

Первый отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" (непатентованное название - гемагенлеклейцел) для лечения В-клеточных злокачественных новообразований крови разработан в лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России, он прошел все фазы доклинических исследований. Препарат производится на основе собственных Т-лимфоцитов пациента.