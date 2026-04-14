Рейтинг@Mail.ru
Препарат для лечения рака крови могут зарегистрировать в России в 2026 году - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 14.04.2026 (обновлено: 13:06 14.04.2026)
Препарат "Утжефра" от рака крови могут зарегистрировать РФ в 2026 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Медработник с вакциной
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Первый отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" для лечения рака крови может быть зарегистрирован в 2026 году, сообщила генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.
"Относительно "Утжефра", я надеюсь, что в этом году решение (по регистрации - ред.) будет принято, надеюсь положительное", - сказала она в ходе пресс-конференции в Москве.
Первый отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" (непатентованное название - гемагенлеклейцел) для лечения В-клеточных злокачественных новообразований крови разработан в лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России, он прошел все фазы доклинических исследований. Препарат производится на основе собственных Т-лимфоцитов пациента.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширило программу государственных гарантий. Россияне теперь смогут получить лечение с помощью российских онковакцин и CAR-T клеточной терапии в рамках ОМС.
Здоровье - ОбществоРоссияМоскваРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала