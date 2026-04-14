Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Предстоящие майские праздники станут для россиян самыми короткими за последние восемь лет, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"В этом году майские праздники окажутся менее продолжительными, чем за последние восемь лет, потому что на май дополнительно не переносились никакие выходные с новогодних каникул, как это часто бывает. Поэтому в этом году россияне будут отдыхать на майские праздники два раза по три дня", — напомнил он.

Первая часть майских праздников продлится с 1 мая по 3 мая — с пятницы по воскресенье. Вторая — с 9 по 11 мая — так же три дня, но уже с субботы по понедельник, так как на последний переносится выходной.