15:41 14.04.2026 (обновлено: 15:42 14.04.2026)
В World Aquatics заявили, что не планируют проводить турниры в России

Российский пловец. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) заявили РИА Новости, что несмотря на восстановление прав полноправного участника, включая возможность проведения соревнований, вопрос о проведении конкретных международных турниров в России на данный момент не обсуждался.
В понедельник глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил журналистам, что Россия получила право проводить чемпионаты мира и Европы после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полном допуске российских спортсменов.
"Хотя права полноправного участника, включая право проведения турниров, были восстановлены, вопрос о проведении какого-либо конкретного мероприятия в России не обсуждался", - сообщили в World Aquatics.
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе.
