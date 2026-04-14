В World Aquatics заявили, что не планируют проводить турниры в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) заявили РИА Новости, что несмотря на восстановление прав полноправного участника, включая возможность проведения соревнований, вопрос о проведении конкретных международных турниров в России на данный момент не обсуждался.

В понедельник глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил журналистам, что Россия получила право проводить чемпионаты мира и Европы после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полном допуске российских спортсменов.

"Хотя права полноправного участника, включая право проведения турниров, были восстановлены, вопрос о проведении какого-либо конкретного мероприятия в России не обсуждался", - сообщили в World Aquatics.