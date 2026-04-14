В Петербурге школьница пострадала из-за петарды, взорванной на уроке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Полиция Петербурга начала проверку после инцидента в школе, где на уроке взорвалась петарда, которую принес восьмиклассник, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Четырнадцатого апреля в 12.00 в полицию Адмиралтейского района поступила информация о том, что ученик 8-го класса на уроке привел в действие петарду, в результате чего одна из школьниц получила акустическую травму (была оглушена). По факту произошедшего проводится проверка", - говорится в сообщении.
На место прибыли сотрудники полиции. Телефонограмма из медучреждения в МВД пока не поступала.
В пресс-службе ГСУСК РФ по Петербургу сообщили, что по предварительным данным, ученик достал "сигнал охотника" в классе, который произвел непроизвольный выстрел. В результате произошедшего пострадала одноклассница. "Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ГСУСК.
7 февраля, 14:22