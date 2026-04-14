Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал обсуждение совокупных ядерных потенциалов принципиальным - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 14.04.2026 (обновлено: 12:38 14.04.2026)
Песков назвал обсуждение совокупных ядерных потенциалов принципиальным

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принципиальным обсуждение совокупных ядерных потенциалов, в том числе Британии и Франции в рамках предстоящей конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Принципиально обсуждение всех совокупных потенциалов. Мы говорим здесь о Великобритании, о Франции и так далее. Неоднократно об этом говорили. Пока никакой детализации нету", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у России конкретные предложения в сфере контроля над вооружениями в условиях прекратившего действие СНВ-3 и что для РФ принципиальнее - количественные лимиты ракет или география ядерных баз США в Европе.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
12:35
 
РоссияВ миреВеликобританияФранцияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала