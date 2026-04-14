Песков назвал обсуждение совокупных ядерных потенциалов принципиальным

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принципиальным обсуждение совокупных ядерных потенциалов, в том числе Британии и Франции в рамках предстоящей конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.