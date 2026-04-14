Песков назвал обсуждение совокупных ядерных потенциалов принципиальным

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принципиальным обсуждение совокупных ядерных потенциалов, в том числе Британии и Франции в рамках предстоящей конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Принципиально обсуждение всех совокупных потенциалов. Мы говорим здесь о Великобритании, о Франции и так далее. Неоднократно об этом говорили. Пока никакой детализации нету", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у России конкретные предложения в сфере контроля над вооружениями в условиях прекратившего действие СНВ-3 и что для РФ принципиальнее - количественные лимиты ракет или география ядерных баз США в Европе.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.