В Минздраве рассказали о новом законодательстве в области переливания крови

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Обновленное законодательство в области переливания крови начнет действовать России с 2027 года, оно будет направлено на повышение безопасности всего процесса для пациента, сообщила первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.

"Мы все время пытаемся приблизить компоненты крови к лекарственным препаратам, но цель эта недостижимая… По-прежнему, как и раньше, как и сто лет назад, так и сейчас, донорская кровь никогда не будет препаратом", - заключила Гапонова.