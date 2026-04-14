Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали о новом законодательстве в области переливания крови - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 14.04.2026
В Минздраве рассказали о новом законодательстве в области переливания крови

Гапонова: в РФ с 2027 года начнут действовать новые правила переливания крови

Донор сдает кровь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Обновленное законодательство в области переливания крови начнет действовать России с 2027 года, оно будет направлено на повышение безопасности всего процесса для пациента, сообщила первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.
"Профильная комиссия занимается, по сути, очередным пересмотром всех обязательных требований, всех нормативных правил, которые регулируют деятельность по трансфузиологии. Мы готовимся к тому, что с 2027 года у нас будет новое, обновленное законодательство, по которому мы будем действовать", - сказала она в ходе пресс-конференции в Москве.
Эксперт уточнила, что новые правила будут направлены на повышение безопасности всего процесса переливания крови для пациента.
"Мы все время пытаемся приблизить компоненты крови к лекарственным препаратам, но цель эта недостижимая… По-прежнему, как и раньше, как и сто лет назад, так и сейчас, донорская кровь никогда не будет препаратом", - заключила Гапонова.
Ранее генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист-гематолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова заявила в интервью РИА Новости, что проблем с донорской кровью в России нет. ​​
ОбществоРоссияМоскваРоссийская академия наукЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала