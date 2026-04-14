В Минздраве рассказали о новом законодательстве в области переливания крови

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Обновленное законодательство в области переливания крови начнет действовать России с 2027 года, оно будет направлено на повышение безопасности всего процесса для пациента, сообщила первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.
"Профильная комиссия занимается, по сути, очередным пересмотром всех обязательных требований, всех нормативных правил, которые регулируют деятельность по трансфузиологии. Мы готовимся к тому, что с 2027 года у нас будет новое, обновленное законодательство, по которому мы будем действовать", - сказала она в ходе пресс-конференции в Москве.
Эксперт уточнила, что новые правила будут направлены на повышение безопасности всего процесса переливания крови для пациента.
"Мы все время пытаемся приблизить компоненты крови к лекарственным препаратам, но цель эта недостижимая… По-прежнему, как и раньше, как и сто лет назад, так и сейчас, донорская кровь никогда не будет препаратом", - заключила Гапонова.
