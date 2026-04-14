14:43 14.04.2026 (обновлено: 14:53 14.04.2026)
Президент Федерации бобслея России назвал главную задачу на будущее

Пегов назвал полный допуск бобслеистов к соревнованиям своей задачей-максимум

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Анатолий Пегов
Анатолий Пегов. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов после своего переизбрания заявил РИА Новости, что его задачей-максимум станет допуск всех российских бобслеистов на международные соревнования с флагом и гимном в сезоне-2026/27.
Во вторник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации бобслея России, на которой Пегов был переизбран на новый четырехлетний срок. В понедельник Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном. Осенью 2025 года в Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщали, что разработают критерии участия россиян в турнирах после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК).
"Мы находимся сейчас под впечатлением от новостей из мира водных видов спорта. Это заслуженный допуск и победа моего коллеги Дмитрия Аркадьевича Мазепина. Это хороший посыл зимним федерациям, и надеюсь, что новый президент Международной федерации бобслея воспримет это и изменит критерии допуска российских спортсменов. Я ставлю в программу минимум довыступать в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе в полном составе, а максимум - с флагом, гимном и победами. Победы будут и там, и там, но хотелось бы, чтобы они сопровождались нашим гимном и флагом", - сказал Пегов.
Бобслей - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Гайтюкевич, Лаптев, Травкин и Ефимов взяли золото ЧР по бобслею в четверках
25 марта, 18:39
 
