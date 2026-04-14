Президент Федерации бобслея России назвал главную задачу на будущее

"Мы находимся сейчас под впечатлением от новостей из мира водных видов спорта. Это заслуженный допуск и победа моего коллеги Дмитрия Аркадьевича Мазепина. Это хороший посыл зимним федерациям, и надеюсь, что новый президент Международной федерации бобслея воспримет это и изменит критерии допуска российских спортсменов. Я ставлю в программу минимум довыступать в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе в полном составе, а максимум - с флагом, гимном и победами. Победы будут и там, и там, но хотелось бы, чтобы они сопровождались нашим гимном и флагом", - сказал Пегов.