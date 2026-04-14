"Шах и мат Урсуле": на Западе раскрыли, с чем Орбан оставил Евросоюз - РИА Новости, 14.04.2026
03:44 14.04.2026 (обновлено: 12:18 14.04.2026)
"Шах и мат Урсуле": на Западе раскрыли, с чем Орбан оставил Евросоюз

Депутат ЕП Пиперя: Мадьяр может стать для ЕС куда большей проблемой, чем Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Позиция Петера Мадьяра по вопросу Украины совсем не близка позиции ЕС, из-за чего венгерский политик может стать для Брюсселя даже большей проблемой, чем был Виктор Орбан, заявил румынский евродепутат Георге Пиперя в социальной сети X.
"Из заявлений Петера Мадьяра следует, что <…> Венгрия организует национальный референдум, чтобы решить, принимать ли присоединение Украины к ЕС или нет, но только при условии восстановления прав венгерского меньшинства на Украине. <…> Слышите там, господа европейцы? Мне кажется, или этот Мадьяр — <…> орбанист? Новый шип в боку Урсулы фон дер Ляйен, даже болезненнее, чем сам Орбан? Неужели это был шах и мат Урсуле, который поставил Виктор?" — написал политик.

В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Процесс проходил на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.

После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест. Нынешний премьер Виктор Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
