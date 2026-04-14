У ООН все меньше историй успеха, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2026
01:38 14.04.2026
У ООН все меньше историй успеха, заявили в МИД

Логвинов: ситуаций, когда ООН не смогла себя конструктивно проявить, все больше

Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН). Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. На практике историй успеха ООН все меньше, а ситуаций, когда она не смогла себя конструктивно проявить, всё больше, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
По его словам, это касается и кризиса вокруг Украины, и нынешней эскалации на Ближнем Востоке, а также и "горячих точек" на Африканском континенте, в Латинской Америке и Азии.
"Где-то не хватило ресурсов, где-то – эффективности в реализации мандата. Однако главная проблема связана с нежеланием западников договариваться, находить взаимоприемлемые решения в международных делах", - резюмировал дипломат.
