У ООН все меньше историй успеха, заявили в МИД

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. На практике историй успеха ООН все меньше, а ситуаций, когда она не смогла себя конструктивно проявить, всё больше, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
По его словам, это касается и кризиса вокруг Украины, и нынешней эскалации на Ближнем Востоке, а также и "горячих точек" на Африканском континенте, в Латинской Америке и Азии.
"Где-то не хватило ресурсов, где-то – эффективности в реализации мандата. Однако главная проблема связана с нежеланием западников договариваться, находить взаимоприемлемые решения в международных делах", - резюмировал дипломат.