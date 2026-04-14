01:58 14.04.2026
Онищенко спрогнозировал новые случаи оспы обезьян в России

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Новые случаи оспы обезьян продолжат регистрировать в России, поэтому необходимо усилить производство вакцины в стране, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В понедельник еще один пациент с подтвержденной оспой обезьян был госпитализирован в Домодедовскую больницу, сейчас в медучреждении проходят лечение два человека.
"Будут (новые случаи - ред.), конечно, куда мы денемся?" - сказал Онищенко, отвечая на вопрос о возможных новых случаях оспы обезьян в России.
Онищенко добавил, что производство вакцины от опасной инфекции в России необходимо усилить, а затем начинать прививать население.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.​
ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наук
 
 
