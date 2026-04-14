Следующая Олимпиада в России будет летней, считает Мазепин - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
08:07 14.04.2026
Следующая Олимпиада в России будет летней, считает Мазепин

Глава ФВВСР Мазепин считает, что следующая Олимпиада в России будет летней

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин
Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин считает, что следующие Олимпийские игры, которые сможет принять Россия, будут летними.
29 марта президент России Владимир Путин заявил, что страна в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпиад.
"Владимир Владимирович допустил возможность того, что Россия готова принять Олимпийские игры. Уверен, что речь идет о летних Олимпийских играх, и мы как водная федерация должны быть готовы", - заявил Мазепин РИА Новости.
В 1980 году в Москве прошла летняя Олимпиада. В 2014 году Сочи был столицей зимних Игр.
Павильон №1 Центральный на ВДНХ. - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Дегтярев анонсировал открытие Олимпийского музея России в Москве
