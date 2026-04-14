Мойзес принес извинения за сенсационное поражение ЦСКА от "Сочи" - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
01:47 14.04.2026 (обновлено: 02:52 14.04.2026)
Мойзес принес извинения за сенсационное поражение ЦСКА от "Сочи"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес принес извинения болельщикам за поражение в матче 24-го тура чемпионата России против "Сочи" и отметил, что игроки команды берут на себя ответственность за результат.
В воскресенье ЦСКА дома уступил "Сочи" со счетом 0:1. Мойзес вышел на замену, появившись на поле впервые с 17 марта. Когда защитник входил в игру, болельщики армейцев скандировали его фамилию. Как сообщал ранее в Telegram-канале журналист Иван Карпов, бразилец в раздевалке армейцев публично усомнился в компетенции главного тренера швейцарца Фабио Челестини после удаления в матче полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:4). Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника.
Российская премьер-лига (РПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
ЦСКА
0 : 1
Сочи
11‎’‎ • Мартин Крамарич (П)
"Вчерашний результат нас очень расстроил. И мы, игроки, берем на себя ответственность. Мы должны двигаться вперед, усердно работая. Я не могу позволить, чтобы ваша любовь и уважение, которые вы все проявили ко мне вчера на стадионе, остались незамеченными; я никогда не забуду тот день. Лучший способ отплатить за эту любовь - это отдавать свою жизнь на поле и за его пределами за наш герб и наши цвета. Как я всегда делал и буду продолжать делать. Мы будем продолжать бороться за наш клуб. Я тоже вас всех люблю! Спасибо за все", - написал Мойзес в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская организация).
ЦСКА с 42 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре чемпионата России армейцы на выезде встретятся с самарскими "Крыльями Советов", игра пройдет 18 апреля.
