В Москве задержали трех человек за попытку совершения теракта

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Силовики задержали троих граждан Украины, Молдавии и России, которые пытались устроить в Москве теракт с помощью заминированного электроскутера, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате розыска лиц, причастных к подготовке предотвращенного 2 апреля 2026 года в городе Москве теракта, планировавшегося СБУ в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока с использованием заминированного электроскутера, задержаны гражданин Украины, 1980 года рождения, гражданин Молдовы, 1991 года рождения, и гражданин России, 2009 года рождения", — говорится в релизе.
Третьего апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта, подготовленного украинскими спецслужбами. Целью должен был стать один из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы — предполагалось устроить взрыв, когда тот приедет в бизнес-центр. Для этого агенты Киева припарковали у входа электроскутер с бомбой в багажнике, но его обнаружили оперативники.
В ФСБ уточнили, что гражданин Украины служил в ВСУ и воевал против российских войск на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года СБУ завербовала его и отправила в Москву.
На допросе задержанный рассказал, что по заданию куратора купил электроскутер и бытовую зарядную станцию, а также забрал из тайника взрывчатку. Затем он собрал самодельную бомбу, спрятал ее в багажнике скутера и 2 апреля оставил машину около бизнес-центра. После убийства правоохранителя он должен был выехать в Оренбург, а оттуда на мотоцикле — в Казахстан, но куратор не вышел на связь.
Заданием агента из Молдавии была видеосъемка объектов в Москве. Кроме того, в день теракта он должен был организовать онлайн-трансляцию с места покушения на правоохранителя. Фигурант признался, что приехал в Россию 1 марта по заданию человека, с которым в декабре прошлого года встретился в одном из кишиневских ресторанов.
Россиянин рассказал, что откликнулся на объявление о подработке в Telegram. Ему поручили снять путь до бизнес-центра и обстановку около него. За это видео, отправленное куратору, он получил пять тысяч рублей.