Западные страны подмяли под себя секретариат ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2026
08:31 14.04.2026 (обновлено: 09:13 14.04.2026)
Западные страны подмяли под себя секретариат ООН, заявили в МИД

Здание МИД в Москве
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Западные страны подчинили секретариат ООН своему влиянию, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов.
Дипломат отметил, что эти государства продавливают в организации корыстные инициативы без оглядки на альтернативные точки зрения. Для этого они используют подкуп и шантаж.
"Существенную лепту в эти негативные тенденции вносит секретариат ООН, который подмяли под себя представители западного меньшинства. Несмотря на формально нейтральный статус, ооновские чиновники в своей массе беззастенчиво отрабатывают указания собственных столиц", — заявил Логвинов.
По его словам, некоторые страны пытаются превратить Генассамблею ООН в арену геополитического противостояния. При этом генсек организации Антониу Гутерреш больше времени уделяет амбициозным личным проектам вроде инициативы "ООН-80", нежели исполнению уставных обязанностей.
Директор департамента добавил, что историй успеха ООН с точки зрения урегулирования конфликтов все меньше, а ситуаций, когда она не смогла себя конструктивно проявить, все больше.
"Где-то не хватило ресурсов, где-то — эффективности в реализации мандата. Однако главная проблема связана с нежеланием западников договариваться, находить взаимоприемлемые решения в международных делах", — пояснил он.
Логвинов привел в пример конфликт вокруг Украины и эскалацию на Ближнем Востоке.
