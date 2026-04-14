В Совфеде прокомментировали слова Мерца о финансах России

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о желании "иссушить" источники финансовых поступлений России говорит о нервозности в Евросоюзе из-за политики по Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине заявил, что планирует "иссушить" источники российских финансовых поступлений. Для этого, по его словам, Германия будет вводить дальнейшие меры против судов, которые якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов.
"Нам не привыкать к выпадам против нашей родины, мы умеем защищать ее интересы. Это во-первых. Во вторых, Мерцу, видимо, надо думать, прежде чем такие заявления делать. Пока ощущается нервозность в рядах строителей нового Рейха в Европе, потому что даже с учетом результатов выборов в Венгрии далеко не понятно, какую среднесрочную и долгосрочную позицию по всем этим вопросам будет занимать новое руководство Будапешта", - сказал Карасин в беседе с "Газетой.Ru".
По мнению сенатора, люди в Европе все больше начинают сомневаться в том, что политическая линия их властей разумна и ведет куда-то к новым вершинам логики - "она скорее ведет к упадку, раздражению, ненависти и войне".