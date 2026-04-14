В Совфеде прокомментировали слова Мерца о финансах России

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о желании "иссушить" источники финансовых поступлений России говорит о нервозности в Евросоюзе из-за политики по Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По мнению сенатора, люди в Европе все больше начинают сомневаться в том, что политическая линия их властей разумна и ведет куда-то к новым вершинам логики - "она скорее ведет к упадку, раздражению, ненависти и войне".