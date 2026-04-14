Данные фигуристов Медведевой и Энберта внесли в базу "Миротворца"
08:00 14.04.2026
Данные фигуристов Медведевой и Энберта внесли в базу "Миротворца"

Фигуристы Медведева и Энберт
Фигуристы Медведева и Энберт. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Данные российских фигуристов Евгении Медведевой и Александра Энберта внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Ресурс вменяет им, в частности, публичную поддержку РФ, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. В качестве обоснования этому указано, что Медведева в 2022 году встречалась с министром спорта Крыма Ольгой Торубаровой, а Энберт в 2023 году участвовал в спортивной программе павильона Крыма на международной выставке-форуме "Россия".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Фигурное катаниеРеспублика КрымДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕвгения МедведеваАлександр ЭнбертДунья МиятовичОБСЕ
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
